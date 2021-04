EK išče projekte, s katerimi bi EU do 2024 dosegla cilj 6 GW elektrolizerjev Energetika.NET Evropska komisija je člane evropskega zavezništva za čisti vodik povabila, da v okviru prizadevanj, da bi do leta 2024 v EU namestili 6 GW elektrolizerjev, predložijo projekte za tehnologije in rešitve za obnovljivi in nizkoogljični vodik.

