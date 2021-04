Roglič razbil dva uroka: Da ne zna napadati od daleč in vse izgubi v zadnji etapi. RTV Slovenija "Manjka samo še to o francoskih tleh, a to pustimo za drugič," je Martin Hvastija v 52. podkastu SOS odmev po 52. zmagi kariere Primoža Rogliča izpostavil, kaj samo še manjka zasavskemu orlu.

Sorodno



















Oglasi