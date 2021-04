Vodo iz jedrske elektrarne Fukušima bodo začeli spuščati v morje 24ur.com Japonska je potrdila načrt, da bo v morje izpustila več kot milijon ton odpadne vode iz jedrske elektrarne v Fukušimi. Pred izpustom jo bodo ustrezno obdelali in razredčili, da ta, kot zagotavljajo oblasti, ne bo predstavljala tveganja za zdravje ljudi in okolja. Okoljevarstvene organizacije medtem odločitvi nasprotujejo, odločitev obžalujeta tudi Južna Koreja in Kitajska.

