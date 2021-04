Florentinu Perezu šesti mandat na čelu madridskega Reala Sportal Dosedanji dolgoletni predsednik Real Madrida Florentino Perez je bil izvoljen še za šesti mandat na čelu tega španskega kluba, danes na naslovnicah poročata španska športna dnevnika As in Marca. Na volitvah španski poslovnež, ki ima v lasti 2,3 milijarde evrov vredno skupino ACS, ni imel protikandidata. Zdaj bo 74-letnik klub vodil še do leta 2025.

