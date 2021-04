Korošcu zaradi povzročitve smrtne prometne nesreče spet sedem let in osem mesecev zapora RTV Slovenija V ponovljenem sojenju je ljubljansko okrožno sodišče Jana Korošca obsodilo na enotno kazen sedem let in osem mesecev zapora, piše Dnevnik. Sodba še ni pravnomočna.

