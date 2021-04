V gostinstvu in turizmu pričakujejo konkreten vladni predlog pomoči njihovi panogi RTV Slovenija Predstavniki gostinstva in turizma so zadovoljni z namero gospodarskega ministrstva za pomoč panogi, na svojih mizah pričakujejo konkreten predlog. "Vsebine tako še ne moremo komentirati," so povedali.

