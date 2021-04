Prijeli 32-letnega osumljenca treh požigov Dnevnik Soboški policisti so v petek v bližini mestne tržnice, kjer je prišlo do požara, ki se je nato razširil tudi na večnamensko stavbo, prijeli 32-letnika. Sumijo ga, da je v podhodu stavbe naklepno zakuril smeti. Z nadaljnjim zbiranjem informacij pa so...

