Merklova spisala nov zakon: njene koronaukrepe bodo morali vsi upoštevati SiOL.net Nemčija ima federalni sistem, kar v praksi pomeni, da si vsaka zvezna dežela ukrepe nemške vlade proti koronavirusu razlaga po svoje. To je vodilo v zelo raznoliko mešanico ukrepov. Dežele so ubirale različne pristope glede vsega, tako glede odprtja šol in trgovin kot glede policijske ure in zahtev po testiranju.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Angela Merkel

korona virus

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Anže Kopitar

Primož Roglič

Tadej Pogačar