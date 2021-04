Odpokllican Decathlonov izdelek, povzroči lahko utopitev Lokalec.si Odpoklican je rešilni jopič, naprodaj v trgovinah Decathlon, saj izdelek ni varen, kar lahko povzroči utopitev. Podatki o izdelku

Tip/oznaka: J 150 N NEW, kupljen med 15. 2. 2021 in 10. 3. 2021

Proizvajalec: TRIBORD

Distributer: Decathlon Ljubljana, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Država izvora: Romunija Razlog odpoklica: “Za rešilni jopič Tribord J 150 N NEW, kupljen med 15. 2. 2021 ...

