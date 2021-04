Minister mag. Vizjak na strokovnem posvetu o zeleni preobrazbi gospodarstva Vlada RS Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence spletnega strokovnega posveta »Šampioni zelene preobrazbe - Gospodarstvo v pripravah za 55% znižanje emisij«, ki ga organizira Center energetsko učinkovitih rešitev. Minister je najprej predstavil resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Poudaril je, da si »Slovenija s podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost.«

