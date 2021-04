Za rektorja ljubljanske univerze se bosta potegovala Majdič in Papič SiOL.net Profesor na veterinarski fakulteti Gregor Majdič in aktualni rektor Igor Papič se bosta pomerila za položaj rektorja Univerze v Ljubljani v drugem krogu, ki bo v sredo. Nobeden od kandidatov namreč ni prejel več kot 50 odstotkov veljavnih glasov. Majdič je prejel 29,7 odstotka, Papič pa 35,5 odstotka glasov, so sporočili z univerze.

