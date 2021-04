Koalicija naj bi na četrkovem sestanku razpravljala o prihodnji realizaciji koalicijskih zavez RTV Slovenija Ministrska ekipa in koalicijski poslanci se bodo v četrtek popoldne sestali na Brdu pri Kranju. Na dnevnem redu naj bi bil pregled realizacije koalicijskih zavez in njihovo izpolnjevanje do konca mandata.

