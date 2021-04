Britanci trdijo: Naš sev ni bolj smrtonosen SiOL.net Britanski znanstveniki so v študiji, objavljeni v ponedeljek, ugotovili, da se britanska različica novega koronavirusa širi hitreje od drugih, medtem ko ne povzroča hujše oblike bolezni covid-19. Prav tako pri okuženih s to različico ne obstaja večja verjetnost, da bodo umrli, kot pri bolnikih z drugimi različicami. To pa je v nasprotju z rezultati drugih študij o britanskem sevu koronavirusa.

