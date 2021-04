Železarji v polfinalu liga AHL izgubili že drugič, zdaj so pred zahtevno nalogo! Ekipa Hokejisti Sija Acronija Jesenic so izgubili tretjo polfinalno tekmo alpske lige, na domačem terenu so klonili z Asiagom s 3:5 (1:2, 2:0, 0:3). Asiago vodi z 2:1 v zmagah, moštvi v polfinalu igrata na tri zmage, naslednja tekma bo v četrtek v Asiagu.



