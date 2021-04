Delniški trgi še naprej rušijo rekorde Finančni Trgi Svetovni delniški trgi so v sredo dosegli nove rekordne nivoje, saj se je donosnost ameriških obveznic umirila, potem ko so podatki pokazali, da inflacija v ZDA ni nenormalno narasla. Večina borznih indeksov v azijsko-pacifiški regiji je sledila včerajšnji rasti na Wall Streetu, pri čemer je najvišjo rast zabeležil hongkonški Hang Seng, medtem ko so donosi na ameriške obveznice še naprej padali in

