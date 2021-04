Minister Vrtovec za boljšo in modernejšo storitev na področju taksi prevozov Vlada RS Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na današnji novinarski konferenci spregovoril o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Po besedah ministra je cilj Ministrstva za infrastrukturo državljankam in državljanom zagotoviti boljšo in modernejšo storitev na področju taksi prevozov.

