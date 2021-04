Srečanje ministra Počivalška z evropskim komisarjem za varstvo potrošnikov in Slovenski potrošniški Vlada RS Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je srečal z evropskim komisarjem Didierjem Reyndersom, pristojnim za pravosodje in varstvo potrošnikov, s katerim se je pogovoril tudi o prioritetah Slovenije na področju varstva potrošnikov v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Zatem sta sodelovala na Slovenskem potrošniškem dialogu, okrogli mizi, ki je pomembna z vidika nadgradnje prizadevanj za zaščito pravic potrošnikov ter okrevanja in ponovne oživitve evropskega gospodarstva.

