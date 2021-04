V mariborskem Betnavskem gozdu obnovili dotrajano trim stezo. Lokalec.si V mariborskem Betnavskem gozdu je družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) obnovila dotrajano trim stezo. Steza, dolga 1500 metrov, ima 14 postaj. Na devetih so pripomočki za vadbo, na ostalih pa se vadba odvija brez orodja, so sporočili iz SiDG. Obnovili so jo na pobudo krajanov Postajo za sklece sta danes med prvimi preizkusila župan Saša Arsenovič in direktor SiDG ...

