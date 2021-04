Po štirinajstih mesecih premora je bil v Zlatorogu ponovno na sporedu večni že 121. rokometni derbi med Celjem in Velenjem. Velenjčani so se veselili prestižne zmage s 25:23 in Celjanom prizadejali prvi letošnji ligaški poraz. Celjani kljub prvemu oddanemu paru točk ostajajo na vrhu domačega prvenstva. Prva in druga ekipa domačega prvenstva sta v celjskem Zlatorogu odigrali zaostalo tekmo 10. krog ...