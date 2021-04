Egipt zahteva za izpustitev nasedle ladje 900 milijonov dolarjev RTV Slovenija Egiptovske oblasti od japonskega lastnika ladje Ever Given, ki je obtičala in več dni zapirala Sueški prekop, pred njeno izpustitvijo zahtevajo plačilo 900 milijonov dolarjev. To naj bi bila kompenzacija za nastale stroške pri zastoju blaga.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Egipt Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Janez Janša

Simon Zajc

Danijel Krivec