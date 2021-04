Vroče po porazu Olimpije, Ljubljančani besni Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije so imeli lepo priložnost, da bi na gostovanju v Beogradu v okviru lige ABA prišli do evroligaškega skalpa Crvene zvezde, vendar so domači v zaključku naredili preobrat. Preobrat, ki so ga videli le akterji v dvorani, saj je bil prenos zaradi izpadle elektrike prekinjen. Kot je po tekmi čivknil košarkar ljubljanskega moštva Kendrick Perry "skrivnostno". Američan je spre...

