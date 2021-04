V pošiljki predsedniški palači ni bilo zdravju škodljivih snovi Dnevnik Pošiljka z belim prahom, ki so jo danes prejeli v predsedniški palači, po doslej zbranih podatkih ni vsebovala zdravju škodljivih snovi, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. V predsedniški palači so namreč zjutraj prejeli sumljivo pošiljko,...

