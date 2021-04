Pri GZS združenje slovenskih vinarjev Primorske novice Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije so včeraj ustanovili Združenje slovenskih vinarjev pri GZS - Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, ki povezuje devet slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom.

Sorodno





Oglasi