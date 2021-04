Srečanje ministrice dr. Jaklitsch s predstavniki slovenskih društev na Hrvaškem Demokracija Piše: C. R. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se je, skupaj z državnim sekretarjem dr. Dejanom Valentinčičem, v sredo, 14. aprila, srečala s predsedniki in predstavniki slovenskih društev na Hrvaškem, ki pa je zaradi epidemioloških razmer potekalo virtualno. Srečanje je bilo namenjeno pogovoru o njihovi trenutni situaciji ter izzivih, s katerimi se srečujejo slov ...

Sorodno Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Simon Zajc

Danijel Krivec