Epidemija in iskanje mask - v SB Novo mesto so se vsak teden 'tresli', ali jih bo dovolj Dolenjski list Tudi včerajšnje pričanje direktorjev nekaterih bolnišnic pred preiskovalno komisijo DZ je pokazalo, da se je večina bolnišnic v prvem valu epidemije koronavirusa zaradi pomanjkanja zaščitne opreme znašla v stiski, nekatere tudi zaradi projekta sanacije. Nabave opreme so se večinoma lotevale same in niso čakale na pomoč države. Takšna je bila, kot smo poročali, tudi izkušnja brežiške bolnišnice. p ...

Sorodno







Oglasi