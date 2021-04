ZDA zaradi "zlonamernih dejanj" uvedle več sankcij proti Rusiji RTV Slovenija ZDA so uvedle številne nove sankcije proti Rusiji, s katerimi jo želijo kaznovati za "zlonamerna dejanja", kot so vmešavanje v volitve in kibernetski napadi. Rusija očitke zavrača in napoveduje povračilne ukrepe.

Sorodno Oglasi