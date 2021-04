Macron: Notredamska katedrala bo obnovljena do leta 2024 24ur.com Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob drugi obletnici požara v katedrali Notre Dame za francoski časopis Le Parisien zagotovil, da bo obnova potekala po načrtih in bo izvedena do leta 2024, ko bo Pariz gostil poletne olimpijske igre.

