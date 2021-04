Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je danes s podjetjem HPG podpisal pogodbo za začetek 2. in 3. etape prve faze izgradnje vodovoda in kanalizacije na območju Ždinje vasi. Pogodbo je v vlogi prokurista in podizvajalca del podpisal predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha. Skupna vrednost pogodbenih del znašla nekaj več kot 890.000 evrov z DDV, začela se bodo še ta mesec, zaključ ...