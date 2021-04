Melania Trump je s prijaznim in dobronamernim dejanjem dvignila veliko prahu Demokracija Piše: Kuloar.si Nekdanja prva dama ZDA Melania Trump je pred nekaj dnevi ob smrti britanskega princa Filipa izrazila sožalje kraljevi družini. Na svojem uradnem Twitter profilu je srčno zapisala: »Predsednik Trump in jaz izrekava globoko sožalje njenemu veličanstvu kraljici, kraljevi družini in prebivalcem Velike Britanije, ko svet objokuje izgubo princa Filipa.« Več si lahko preberete TUKAJ.

Oglasi Omenjeni Melania Trump

Velika Britanija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Danijel Krivec

Simon Zajc

Luka Dončić