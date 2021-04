Na posebnem oddelku UKC Ljubljana največ covidnih bolnikov do zdaj #video SiOL.net V prostorih diagnostično-terapevtskega servisa (DTS) ljubljanskega kliničnega centra, kjer trenutno zdravijo 116 covidnih bolnikov, kar je največ do sedaj, so zapolnili že skoraj vse prostorske kapacitete, prav tako jim zmanjkuje manevrskega prostora pri zagotavljanju kadra. Trenutno je za delo v DTS premeščenih več kot 200 zdravstvenih delavcev.

