Tudi uradno: Pivčevi je dve nočitvi v hotelu plačala izolska občina 24ur.com Zdaj je uradno, hotelske stroške sinov nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec je plačala občina Izola, in to kar dvakrat, junija 2019 in junija 2020, skupaj 360 evrov. Aleksandra Pivec, ki je v javnosti ves čas zatrjevala, da sinova lani v izolskem hotelu Marina z njo nista prenočevala, torej ni govorila resnice. S tem je, kot ugotavlja protikorupcijska komisija, kršila tako etični kodeks...

