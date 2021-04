Šimpanza v živalskem vrtu dobila mladička Dnevnik V ZOO Ljubljana so se sredi januarja razveselili novega podmladka v domovanju šimpanzov. 22-letna mama Neža in 33-letni oče Boris sta dobila drugega mladička, ki so ga poimenovali po nacionalnem parku na Slonokoščeni obali, kjer živijo...

Sorodno















Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Danijel Krivec

Luka Dončić

Igor Zorčič