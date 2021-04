V mercedesu bogat plen iz francoske zlatarne Primorske novice Pred dnevi so policisti na kontrolni točki v Dolgi vasi na meji z Madžarsko ustavili avto, v katerem so naleteli na bogat plen. Romuna sta imela v vozilu veliko nakita in številne ure. Po preverjanju se je izkazalo, da gre za plen, ki so ga v začetku aprila ukradli iz zlatarne v Franciji.

