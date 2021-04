Mineva desetletje od prve epizode Igre prestolov Primorske novice Zima je prišla in odšla za milijone privrženih oboževalcev televizijske serije Igra prestolov, ki je s prvo epizodo postregla 17. aprila 2011. Ko se je kultna serija leta 2019 končala, je razdvojila oboževalce in skoraj dva milijona ljudi je podpisalo spletno peticijo, v kateri so zahtevali ponovno snemanje osme sezone.

Sorodno

Oglasi