Piše: Samo Vidovič Po včerajšnjih povratnih tekmah četrtfinala Lige Evropa smo dobili štiri polfinaliste. To so Roma, Manchester United, Villarreal in Arsenal. Najbolj napeto je bilo v Rimu, kjer so domači branili prednost 2:1 iz prve tekme. Gostje so v 49 minuti preko Brobbeya povedli in prišli v situacijo, da se z morebitnim drugim golom uvrstijo v polfinale. Vendar je Džeko v 72 minuti izenači ...