9. akcija zbiranja rabljenih očal - v vseh trgovinah Hofer od 17. aprila do 15. maja Lokalno.si Podjetje HOFER v sodelovanju z Lions klubom Ljubljana Trnovski zvon organizira že 9. akcijo zbiranja rabljenih očal. Med 17. aprilom in 15. majem 2021 boste lahko v posebne škatle, ki bodo nameščene v vseh 89 trgovinah HOFER, odložili navadna ali sončna očala z dioptrijo in s tem lepši pogled v svet omogočili slabovidnim v gospodarsko manj razvitih državah.

