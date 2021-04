Postavitev Borisa Beje, ki kritično razgalja spremenljive podobe sodobne družbe RTV Slovenija Umetnika Borisa Antona Bejo je arhaični in primitivni duh nekdanjega portoroškega skladišča soli, kjer zdaj deluje galerija Monfort, spodbudil h kreaciji vsebinsko večplastne in prostorsko razvejane postavitve Sail with me (Jadraj z menoj).

Oglasi Omenjeni Ljubljana

MMC Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Borut Pahor

Aleš Hojs

Romana Tomc