V Kamniku pogrešajo šestnajstletno Teo Brletić Gorenjski glas Kamnik – V Kamniku svojci pogrešajo 16-letno Teo Brletić, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Nazadnje so jo videli v sredo zvečer na območju Kamnika. Ker je z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, policisti prosijo javnost za...

