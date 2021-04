Jordan s svojim nepozabnim govorom na Bryantovem pogrebu navdušil SVET, zdaj so ga izbrali za ... Ekipa Legendarni ameriški košarkarski zvezdnik Michael Jordan, ki je z osebnimi zgodbami o prijateljstvu presenetil že udeležence pogreba tragično umrlega Kobeja Bryanta, bo spet povezan z legendo Los Angeles Lakers in njegovo družino. Izbrali so ga namreč za voditelja oziroma govorca pri umestitvi Bryanta v hišo slavnih lige NBA 15. maja.



