V Celju policisti rešili življenje 39-letnemu občanu 24ur.com Policista policijske postaje vodnikov službenih psov Celje sta v sredo rešila življenje občanu. Na Vrunčevi ulici v Celju je do njiju prišel občan in povedal, da je v pritličju zapuščenega objekta našel neodzivnega moškega. Policista sta takoj odšla v objekt, kjer je ležal moški, ki ni kazal znakov življenja, in ga začela oživljati.

