Plezalci odlično čez prvo stopnico, Janja Garnbret brezhibna Sportal V Meiringenu v Švici se je s kvalifikacijami začela nova sezona svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Janja Garnbret je po 238 dneh premora nastopila z odliko, osvojila je vrhove vseh petih balvanov, vsakega v prvem poskusu. V sobotni polfinale v Meiringenu so se uvrstile še Mia Krampl, Lučka Rakovec in Vita Lukan, v moški konkurenci pa Jernej Kruder, Domen Škofic, Zan Lovenjak Sudar in Gregor Vezonik. To je prva balvanska tekma za svetovni pokal po kar 22 mesecih. Lani je zaradi pandemije celotna balvanska sezona odpadla.

