FOTO: Že tri dni je pogrešan 20-letni Vid, ste ga opazili? Lokalec.si Od srede, 14. aprila 2021, je pogrešan 20-letni Vid Sekolovnik iz Vuzenice. Vid je visok okoli 170 cm. Je vitke postave in ima na paž pristrižene rjave lase. Nazadnje so ga videli v sredo zjutraj, ko je odšel od doma. “Vse, ki so ga opazili prosimo, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Radlje ob Dravi (02) 887 06 00, na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko pol ...

