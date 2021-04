Robert Rožič vršilec dolžnosti glavnega izvršnega direktorja DUTB SiOL.net Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji za vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja z 21. aprilom za šest mesecev imenovali Roberta Rožiča. V izvršnem vodstvu bosta še Matej Pirc in Dimitrij Piciga, medtem ko se bo Andraž Grum s tega mesta poslovil 20. aprila, so sporočili iz DUTB.

Sorodno

Oglasi