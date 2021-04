Odpovedana Pot ob žici Dnevnik Tradicionalni pohod Pot ob žici ter tek trojk sta zaradi epidemioloških razmer v Sloveniji odpovedana, so sporočili organizatorji Timing Ljubljana. Kljub temu pa so pripravili novost – izpeljali bodo virtualni tek trojk, ki bo med 20. aprilom in...

Sorodno





Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Aleš Hojs

Tanja Fajon

Tina Trstenjak