Rusija vrača sankcije ZDA; Macron in Merkel pozivata k umiku ruske vojske RTV Slovenija Voditelja Nemčije in Francije, Angela Merkel in Emmanuel Macron, sta po pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim Rusijo pozvala, naj umakne svoje vojake z ukrajinske meje. Rusija je medtem sprejela povračilne sankcije proti ZDA.

