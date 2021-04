Nina Ivanišin in Klemen Janežič sta znana obraza iz serije Usodno vino, sodelavca v ljubljanski Drami, zakonca in kmalu tudi novopečena starša. »To je življenjska vloga, na katero se ne moreš vnaprej pripraviti in pri kateri potrebuješ ogromno improvizacije,« se zaveda Klemen. »In sam moraš zakorakati vanjo,« doda Nina.