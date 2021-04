Šircelj obljubil: Slovenija bo načrt za okrevanje poslala do konca meseca 24ur.com Slovenija bo načrt za okrevanje v Bruselj posredovala v predvidenem roku, torej do konca meseca, je danes povedal finančni minister Andrej Šircelj. Pričakuje, da bo to storila v zadnjem tednu aprila. Za zdaj ni načrta Evropski komisiji poslala še nobena članica. Med prvimi pa naj bi bile Portugalska, Španija, Grčija in Francija.

