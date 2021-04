Raul Castro najavil umik iz politike in mesta generalnega sekretarja komunistične partije SiOL.net Nekdanji predsednik Kube Raul Castro je najavil, da se umika iz politike in mesta generalnega sekretarja Komunistične partije Kube, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Napovedal je, da bo vodenje stranke prepustil mladi generaciji, ki je "polna strasti in antiimperijalističnega duha".

