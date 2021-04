Frekvence za 5G razdeljene: Akos, A1, Telekom in Telemach so z izidom dražbe lahko zadovoljni, T-2 n Tehnozvezdje Avtor Matjaž Ropret Od minule srede do včeraj je potekala dražba frekvenc za mobilno telefonijo, ki jih bodo operaterji v praksi večinoma uporabljali za tehnologijo 5G. Državi bo prinesla nekaj več kot 164 milijonov evrov, največ spektra sta pridobila A1 in Telekom Slovenije, malenkost manj Telemach, le peščico pa T-2. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) je na večfrekvečni dražbi, drugi tovrstni ...

