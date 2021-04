Jesenice in Olimpija za alpski biti ali ne biti Sportal Danes bosta znana oba finalista letošnje sezone Alpske lige. Ob 17.30 se bosta na odločilni peti polfinali tekmi v Podmežakli pomerila HDD Sij Acroni Jesenice in Asiago, ob 19.30 pa v Tivoliju branilec naslova HK SŽ Olimpija, ki je zapravil dva zaključna ploščka za finale, in Lustenau.

